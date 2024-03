Motorista detém homem que agarrou criança na rua até a chegada da PM no Vale do Itajaí

Um jovem de 20 anos foi preso por assédio sexual no início da noite de quinta-feira, 29, após tentar abraçar e agarrar uma criança de 9 anos na rua em Timbó. O caso aconteceu no bairro das Nações.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 22 anos relatou que estava trafegando com seu carro na via por volta de 18h40 quando viu o agressor indo em direção à menina. Ele achou a situação estranha e parou seu carro. Então, avistou o agressor abraçar e agarrar a criança.

Nesse momento, ele saiu do carro e deteve o outro até a chegada da Polícia Militar. O homem foi preso e a criança foi acompanhada por sua representante legal até a Central de Plantão de Polícia em Blumenau para as demais providências.

