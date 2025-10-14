Motorista e criança ficam gravemente feridas após serem atingidas por motorista embriagado em Brusque

Uma mulher de 23 anos e uma criança, de 6, ficaram gravemente feridas após um acidente na travessa Lagoa Dourada, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 13. A colisão aconteceu por volta de 21h40.

Elas estavam em um Gol. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu após um Ecosport, conduzido por um homem de 26 anos, que vinha em alta velocidade, perder o controle e invadir a pista contrária, atingindo o veículo onde elas estavam de frente.

Ele tentou fugir e foi contido por moradores, segundo relato de uma testemunha à PM.

As vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Samu, apresentando lesões graves. Elas foram levadas ao Hospital Azambuja.

O condutor do Ecosport apresentava sinais de embriaguez e confirmou que ingeriu medicamentos de uso controlado.

Ele foi detido e, após atendimento médico, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.