Motorista é levado ao hospital após colisão com carro no Centro de Guabiruba
Caso ocorreu na rua 10 de junho
Um homem de 33 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 25, em Guabiruba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 8h36, na rua 10 de Junho, no bairro Centro.
No local, conforme os agentes, o condutor de um Ford Focus branco foi encontrado caído na calçada. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava um corte na orelha direita, com sangramento ativo. Segundo os bombeiros, os sinais vitais da vítima estavam estáveis.
Após o atendimento pré-hospitalar, o homem recebeu curativo compressivo, colar cervical e foi imobilizado em maca rígida antes de ser encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, para avaliação médica.
O outro veículo envolvido, um Fiat Palio vermelho, estava estacionado e sem condutor no momento da colisão.
