Motorista é levado ao hospital após colisão com carro no Centro de Guabiruba

Um homem de 33 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 25, em Guabiruba. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 8h36, na rua 10 de Junho, no bairro Centro.

No local, conforme os agentes, o condutor de um Ford Focus branco foi encontrado caído na calçada. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava um corte na orelha direita, com sangramento ativo. Segundo os bombeiros, os sinais vitais da vítima estavam estáveis.

Após o atendimento pré-hospitalar, o homem recebeu curativo compressivo, colar cervical e foi imobilizado em maca rígida antes de ser encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, para avaliação médica.

O outro veículo envolvido, um Fiat Palio vermelho, estava estacionado e sem condutor no momento da colisão.

Leia também:

1. Público lota Feijoada Bergamasca em Brusque e vibra com show histórico de Gusttavo Lima

2. Após Gusttavo Lima, Feijoada Bergamasca anuncia atrações da próxima edição

3. VÍDEO – Confira carro em chamas após ser retirado do rio Itajaí-Mirim, em Brusque

4. Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

5. Chuva e frio marcam parte da semana em Brusque: saiba até quando

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

