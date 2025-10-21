Motorista é levado ao hospital após passar mal e bater em rolo compactador em Brusque

Um carro colidiu contra um rolo compactador no bairro São Luiz, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 21. De acordo com a GTB, um senhor foi levado ao hospital.

Conforme informações repassadas por funcionários da Secretaria de Obras à Guarda de Trânsito de Brusque, um homem de 61 anos acabou passando mal e colidindo contra uma máquina da pasta, que realizava serviços de recuperação asfáltica no trecho.

A vítima estava acompanhada da esposa. Testemunhas relataram que o casal estava indo ao hospital, pois o homem apresentava problemas de saúde há alguns dias.

Operários que trabalham no local mencionaram que o condutor do veículo foi levado ao hospital por uma viatura do Samu. A esposa da vítima não foi encontrada no local.

Equipes da GTB estão no local realizando a orientação do trânsito.

Confira imagens:

