Motorista é levado ao hospital após passar mal e bater em rolo compactador em Brusque

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 21

Motorista é levado ao hospital após passar mal e bater em rolo compactador em Brusque

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 21

Comente

Um carro colidiu contra um rolo compactador no bairro São Luiz, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 21. De acordo com a GTB, um senhor foi levado ao hospital.

Conforme informações repassadas por funcionários da Secretaria de Obras à Guarda de Trânsito de Brusque, um homem de 61 anos acabou passando mal e colidindo contra uma máquina da pasta, que realizava serviços de recuperação asfáltica no trecho.

A vítima estava acompanhada da esposa. Testemunhas relataram que o casal estava indo ao hospital, pois o homem apresentava problemas de saúde há alguns dias.

Operários que trabalham no local mencionaram que o condutor do veículo foi levado ao hospital por uma viatura do Samu. A esposa da vítima não foi encontrada no local.

Equipes da GTB estão no local realizando a orientação do trânsito.

Confira imagens:

GTB/Brusque
GTB/Brusque
GTB/Brusque

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior