Motorista é preso por embriaguez ao volante após se envolver em acidente

O motorista de um Audi A3 foi preso em flagrante por embriaguez ao volante neste sábado, 17, às 23h30.

Segundo o relato na delegacia, o veículo havia se envolvido em um acidente minutos antes e fugiu, mas foi abordado na rua José Reis e Silva, no Steffen. A Polícia Militar realizou o teste do bafômetro no motorista, cujo resultado foi 0,83 mg/l.

O motorista foi preso, e o carro e a carteira de habilitação foram recolhidos.