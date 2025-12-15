Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

A empresária Aline Cristina Dalmolin, de 40 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 15, em Balneário Camboriú.

Ela era passageira de um Porsche Macan, que colidiu contra um poste e capotou por volta das 2h45. A motorista do veículo assumiu ter ingerido bebida alcoólica e o teste do etilômetro apontou 0,97 mg/L de álcool.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que Aline foi encontrada presa às ferragens, no interior do veículo, desorientada, porém consciente. A vítima foi retirada do carro com o apoio do Samu e encaminhada ao hospital. Apesar do atendimento médico, Aline não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

A motorista já estava fora do veículo na chegada das equipes de resgate e apresentava instabilidade emocional. Ela foi presa por embriaguez ao volante.

Aline era CEO da Celd Praça de Esportes, um centro empresarial esportivo em funcionamento há 19 anos em Balneário Camboriú. Em nota, a equipe lamentou a perda. “Aline foi uma pessoa de grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável em nossa equipe e em toda a comunidade que a conheceu”.

A empresária também havia sido eleita para coordenar a CDL Jovem na gestão 2026/2027. Em nota, a CDL destacou seu legado: “Aline acreditava genuinamente nas pessoas, e essa crença se traduzia em cada projeto que tocava e em cada relacionamento que construía. Era um exemplo de liderança servidora, daquelas que inspiram pelo fazer junto, pela energia positiva contagiante e pela valorização sincera de cada indivíduo ao seu redor”.

