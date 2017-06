Motorista embriagado causa acidente com três veículos em Brusque

Um homem de 28 anos foi preso por embriaguez ao volante neste domingo, 11, após se envolver em um acidente na travessa Lagoa Dourada, Águas Claras, por volta de 17h15.

Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia um Fox, invadiu a contramão e bateu de frente contra uma Parati. Um Uno ainda bateu na traseira da Parati.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que o condutor do Fox estava visivelmente bêbado. Todos os motoristas fizeram o bafômetro, mas somente o dele apontou 0,48 mg/l, acima do permitido por lei.

O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. A motorista da Parati foi para o Hospital Azambuja com dores no ombro, mas foi liberada em seguida. O condutor do Uno nada sofreu.