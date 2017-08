Motorista embriagado é preso após causar acidente, no Centro

Um motorista de 57 anos foi preso pela Polícia Militar após causar um acidente na rua Felipe Schmidt, no Centro de Brusque.

A colisão ocorreu por volta das 18h30 de sábado, 12, quando os policiais foram chamados para a ocorrência.

No local, os militares encontraram apenas um dos envolvidos, pois o causador havia fugido. Ao pegar a placa do veículo, a PM foi em busca do motorista e poucos metros à frente o encontraram.

No primeiro contato com o motorista, os policiais já perceberam que estava embrigado. Ele informou à PM que estava em um bar. Foi oferecido o teste do bafômetro que acusou 0,97 mg/l.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.