Motorista embriagado e sem habilitação tenta fugir, mas é abordado pela GTB, em Brusque

Um motociclista embriagado tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pela Guarda de Trânsito de Brusque na tarde desta terça-feira, 22.

Ele foi avistado por volta de 17h30 transitando pela avenida Bepe Roza, a Beira Rio, em velocidade incompatível com a via.

Imediatamente, os agentes iniciaram breve acompanhamento e, com a ajuda de outras guarnições, conseguiram abordá-lo.

Durante a abordagem, ele confessou que não era habilitado e que havia ingerido bebida alcoólica. Foi realizado o teste do bafômetro, que registrou 0,11mg/l, caracterizando a infração administrativa — o crime de trânsito é configurado a partir de 0,34 mg/l.

Diante dos fatos, ele foi autuado pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), totalizando aproximadamente R$ 4,7 mil. A moto foi liberada a outro condutor devidamente habilitado.