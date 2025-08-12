Motorista envolvido em acidente na BR-101 que feriu estudante de Brusque é preso por embriaguez

O motorista de um Volkswagen Passat envolvido no acidente com uma BMW M340, que resultou na morte de Breno Meirinho, de 23 anos, no sábado, 9, em Itapema, foi preso em flagrante por embriaguez e homicídio culposo na direção de veículo. No domingo, 10, ele foi solto após audiência de custódia. Além de Breno, no carro estava um estudante de Brusque, de 21 anos, que sofreu ferimentos leves.

O advogado do motorista do Passat, Jaison Silva, relatou ao jornal O Município novas informações sobre o caso. Segundo ele, o homem, um empresário de 40 anos, teve concedida a liberdade provisória na audiência. A única medida aplicada foi a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decisão que será contestada pela defesa.

A reportagem obteve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil de Itapema, que traz detalhes sobre o acidente. A colisão ocorreu por volta das 3h de sábado, na BR-101. No documento, o motorista afirma que costuma comprar fraldas para a filha durante a madrugada por ser mais fácil encontrar farmácias abertas no bairro Meia Praia.

Ele relata que a BMW o atingiu pelo lado esquerdo e, para evitar bater no guard-rail, freou o veículo. A partir desse momento, disse não se lembrar de mais nada.

“Eu saí pelo canto direito, saindo do costão de Itapema. Tinha um carro na minha frente e pensei: não, eu vou passar um pouquinho pelo lado direito. Então, quando saí pela direita na pista, a uns 80 km/h, vi esse carro vindo muito rápido, era a BMW. Eu vi o farol alto e voltei um pouquinho. Eu senti o pancadão no meu lado esquerdo. Nisso, eu pisei tudo que deu no freio e tentei tirar dele, porque eu estava realmente indo para a pista. Normalmente, eu iria voltar no retorno do Plazza para ir à farmácia de Itapema. Ele bateu no meu lado esquerdo com tudo. Eu freiei e tentei controlar para não bater no guard-rail”, disse no boletim.

O documento também informa que o motorista sofreu lesões leves e apresentava sinais de embriaguez.

Kombi em chamas no local

Por volta das 0h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um engavetamento com incêndio em veículo na rodovia. Ao chegarem, encontraram uma Kombi completamente em chamas sobre a pista. O fogo foi controlado com cerca de 1,5 mil litros de água.

Próximo ao local, estava o Passat e, afastada da pista, a BMW capotada, conduzida por Breno, que foi encontrado morto pela equipe da concessionária Autopista, que também prestava atendimento.

Os bombeiros foram informados sobre duas outras vítimas, passageiras da Kombi incendiada, encontradas cerca de 300 metros do ponto da colisão. Elas conseguiram sair do veículo pela janela.

Um homem de 65 anos estava deitado na pista, em estado grave. Durante a avaliação, apresentou sinais de possível hemorragia interna e foi imobilizado para transporte imediato ao Hospital Santo Antônio. No caminho, manteve-se estável, mas com dor intensa e sonolência.

A outra passageira da Kombi ficou sob os cuidados da Autopista. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas para investigar as causas da colisão. O trânsito no local foi parcialmente interditado durante o atendimento e o combate ao incêndio.

