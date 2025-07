Motorista erra manobra e carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Na tarde deste domingo, 27, um carro caiu no rio Itajaí-Mirim após um acidente de trânsito no bairro Santa Rita, em Brusque, mobilizando o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, o condutor do veículo, um GM Onix, descia pela Beira Rio quando errou uma manobra e acelerou o carro, que acabou indo parar dentro do rio.

O motorista pulou do veículo antes da queda na água. Ele não sofreu lesões e recusou atendimento no pronto-socorro. Imagens feitas por moradores que estavam próximos ao local no momento do acidente mostram o carro próximo à margem, mas quase totalmente submerso.