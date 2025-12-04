Motorista fica ferida após sair da pista, bater em poste e capotar, em Gaspar
Ela foi levada ao hospital
Uma mulher de 36 anos ficou ferida após o carro que ela conduzia sair da pista, colidir com um poste e capotar, em Gaspar, na noite desta quarta-feira, 3.
O acidente aconteceu na rua Arthur Poffo, na altura do bairro Santa Terezinha. Ela conduzia um Hyundai Tucson, que foi encontrado pelos socorristas com as rodas para cima.
A mulher foi encontrada pelos bombeiros sentada na calçada após conseguir sair do carro capotado. Ela apresentava marcas do cinto de segurança na região do pescoço.
A paciente recebeu atendimento e foi conduzida ao Hospital de Gaspar. A Celesc foi acionada para realizar o desligamento da energia elétrica, e a Polícia Militar prestou apoio durante a ocorrência.
