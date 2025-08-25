Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque
Acidente aconteceu no fim da tarde de domingo, 24
Um motorista, de 61 anos, foi levado ao hospital após bater o carro contra um poste na avenida Beira Rio, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde deste domingo, 24.
O acidente foi registrado por volta de 17h40. O carro era um Volkswagen Golf. O homem foi encontrado pelos bombeiro consciente, mas confuso, com hemorragia nasal e suspeita de fratura na perna.
Além dos bombeiros, o Samu também foi acionado e levou a vítima ao Hospital Azambuja após a retirada do motorista do carro e sua imobilização.
O carro ficou aos cuidados de familiares, que aguardaram a chegada da Polícia Militar ao local.