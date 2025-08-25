Motorista fica ferido após bater carro em poste no Dom Joaquim, em Brusque

Um motorista, de 61 anos, foi levado ao hospital após bater o carro contra um poste na avenida Beira Rio, no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde deste domingo, 24.

O acidente foi registrado por volta de 17h40. O carro era um Volkswagen Golf. O homem foi encontrado pelos bombeiro consciente, mas confuso, com hemorragia nasal e suspeita de fratura na perna.

Além dos bombeiros, o Samu também foi acionado e levou a vítima ao Hospital Azambuja após a retirada do motorista do carro e sua imobilização.

O carro ficou aos cuidados de familiares, que aguardaram a chegada da Polícia Militar ao local.