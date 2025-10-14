Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

Um motorista de 25 anos ficou ferido após capotar o carro na rua Independência, no Centro de Guabiruba, na tarde desta segunda-feira, 13. O acidente foi registrado por volta de 15h45.

O veículo envolvido no acidente é um Palio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encontrado já fora do veículo. Ele relatava dor e incômodo na região cervical, além de apresentar escoriação no braço.

Ele foi avaliado e imobilizado no local, sendo colocado em maca e transferido ao hospital também com colar cervical. O veículo ficou sob os cuidados da Polícia Militar.