Motorista fica ferido após capotar carro em estrada de terra, em Guabiruba

Acidente aconteceu na rua Independência, no Centro

Um motorista de 25 anos ficou ferido após capotar o carro na rua Independência, no Centro de Guabiruba, na tarde desta segunda-feira, 13. O acidente foi registrado por volta de 15h45.

O veículo envolvido no acidente é um Palio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encontrado já fora do veículo. Ele  relatava dor e incômodo na região cervical, além de apresentar escoriação no braço.

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Ele foi avaliado e imobilizado no local, sendo colocado em maca e transferido ao hospital também com colar cervical. O veículo ficou sob os cuidados da Polícia Militar.

