Motorista fica ferido após carro capotar e ficar escorado em árvore, em Brusque

Um motorista de 35 anos ficou ferido após o carro que ele conduzia sair da pista, invadir o pátio de uma residência, capotar em um barranco e ficar escorado em uma árvore no Souza Cruz, em Brusque, na noite desta terça-feira, 5.

O acidente aconteceu por volta de 21h10 na rua Zeno Barth, transversal da Bulcão Viana. Os bombeiros relataram que moradores ancoraram a roda do veículo, um Palio, com placas de Brusque, em um poste. A vítima foi encontrada ainda dentro do carro, mas não estava presa às ferragens.

Segundo os bombeiros, foi necessário cortar galhos da árvore para abertura de espaço para acesso à vítima. O homem conseguiu sair do interior do carro com auxílio dos socorristas.

Ele sofreu um ferimento na perna esquerda e relatava dor nas costas e tórax. Ele foi imobilizado e levado ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar também foi acionada.