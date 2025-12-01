Motorista fica ferido após sair da pista e cair em ribeirão em Guabiruba

Um motorista de 35 anos ficou ferido após sair da pista e cair com o carro em um ribeirão na madrugada de domingo, 30, na rua Marcos Baron, bairro São Pedro, em Guabiruba.

O acidente foi registrado por volta das 4h50 e mobilizou uma equipe do 3° Batalhão de Bombeiros Militar.

Segundo os bombeiros, o veículo, um VW Golf, caiu no leito do ribeirão e permaneceu com as rodas viradas para cima. Quando a guarnição chegou ao local, o condutor já estava fora do carro, deitado ao lado da via.

Ele estava consciente e orientado, mas relatava falta de ar, dor no tórax e na cabeça. Também apresentava escoriações e um ferimento corto-contuso nas pernas.

Os socorristas realizaram avaliação inicial, limpeza dos ferimentos, curativos e imobilização da cervical com colar. O motorista foi colocado em maca rígida para restrição de movimentos e encaminhado ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Militar de Santa Catarina assumiu a responsabilidade pela cena e pelo veículo após o atendimento.

