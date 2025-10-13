Motorista fica ferido após tombamento de carreta na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Um motorista de 30 anos ficou ferido após o tombamento de uma carreta na rodovia Pedro Merizio, no bairro Pedras Grandes, em Botuverá, na manhã desta segunda-feira, 13. O acidente ocorreu por volta das 8h20 e mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

De acordo com os bombeiros, o veículo, um Volkswagen Constellation branco, transportava uma carga de brita quando o condutor perdeu o controle durante a descida da serra. Ele relatou que uma falha no sistema de frenagem teria causado o tombamento.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motorista fora da carreta, consciente e orientado, sendo amparado por populares. Ele apresentava um ferimento lacerante no braço direito, com hemorragia ativa, além de um ferimento na cabeça e suspeita de fratura no punho direito.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Azambuja. O local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e da PMRv.

