Motorista fica gravemente ferido após acidente entre carro e caminhão na Antônio Heil, em Brusque

Um homem, de 35 anos, foi levado ao hospital com lesões graves após um acidente entre um carro e um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na noite da quarta-feira, 12. O caso aconteceu às 18h10, no bairro Limoeiro.

Os veículos envolvidos eram um Voyage e um caminhão da Volkswagen. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência, o caminhão transitava na via, no sentido Itajaí para Brusque, quando foi atingido pelo carro.

O motorista do Voyage foi levado ao Hospital Azambuja com lesões graves. Já o condutor do caminhão, um homem de 45 anos, não se feriu. Não foram divulgadas mais informações.

