Motorista fica preso às ferragens após caminhão tombar em Camboriú

Um homem de 28 anos ficou preso às ferragens após o caminhão que ele conduzia tombar em Camboriú na tarde da terça-feira, 19. O acidente aconteceu por volta das 14h.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o veículo estava semidestruído, com a cabine completamente amassada.

O condutor estava consciente e orientado, e queixava-se de dor intensa na perna direita. Segundo os bombeiros, havia suspeita de fratura no membro.

Ele foi retirado do veículo e levado ao Hospital de Camboriú. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

