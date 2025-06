Motorista fica preso às ferragens após colisão entre caminhão e carreta na BR-470, em Pouso Redondo

Um acidente entre um caminhão e uma carreta mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado, 14, na BR-470, em Pouso Redondo, no trecho da Serra da Santa. A colisão lateral entre os veículos aconteceu por volta das 8h, no km 194 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pouso Redondo, o motorista do caminhão, de 39 anos, foi encontrado consciente, mas desorientado, com as pernas presas entre as ferragens. Ele apresentava dores no peito, suspeita de fraturas nas pernas e escoriações pelo corpo. Após o atendimento no local, foi levado ao hospital pela equipe do SAMU de Taió.

A passageira do caminhão, de 37 anos, também foi socorrida. Ela estava consciente, relatando dores no quadril e no braço esquerdo, e foi encaminhada ao hospital pela ambulância dos bombeiros.

O motorista da carreta não teve ferimentos e recusou atendimento. Após os resgates, as equipes realizaram a limpeza da pista, que ficou parcialmente obstruída. A Polícia Rodoviária Federal assumiu a ocorrência no local.

Dois policiais civis que passavam pela rodovia auxiliaram no atendimento até a chegada das equipes de emergência.

Confira fotos