Motorista fica preso dentro de caminhão que tombou, no Limoeiro

Um caminhão que descarregava materiais em uma tinturaria, na rua Itajaí, no bairro Limoeiro, tombou, por volta das 10h20 desta sexta-feira, 23.

Com o acidente, o motorista, de 49 anos, ficou preso no interior da cabine e precisou ser retirado com ajuda do Corpo de Bombeiros.

Segundo os socorristas, o homem estava com suspeita de fratura na clavícula, no lado direito. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja para avaliação médica, mas sem gravidade.