Motorista foge após atropelar e deixar vítima ferida em estado grave

Genival Barbosa Pereira, 48 anos, ficou ferido com gravidade após ser atropelado por um veículo no acostamento da rodovia Ivo Silveira, próximo à Morisa Móveis, bairro Steffen, por volta de 1h50 deste sábado, 24.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros desacordado com fratura exposta no braço direito, fratura fechada no braço esquerdo, ferimentos na cabeça, braços e pernas apresentando ainda hemorragia interna e suspeita de traumatismo craniano. O motorista fugiu do local com o veículo, sem prestar socorro.

Segundo informações do major Otávio, que comanda o setor de trânsito do 18º Batalhão da Polícia Militar, o veículo que atropelou Pereira era um Gol, modelo bola. Seu condutor estava em visível estado de embriaguez, tanto que uma testemunha filmou ele conduzindo em zigue-zague desde as proximidades da Panificadora Trainotti.

O atropelamento ocorreu no lado direito da rodovia, sentido a Gaspar, e atingiu duas pessoas, mas apenas uma se feriu e a outra foi de raspão, sem causar lesões. A Polícia Militar localizou um retrovisor do veículo que ficou caído próximo do local do acidente.

Após este acidente, por volta das 3h25, a Polícia Militar abordou um veículo que estava sendo conduzido por um motorista embriagado, na rua Rodolfo Steffen. Ele transitava no sentido contrário do motorista que tinha se evadido do acidente. Segundo o major Otávio, a princípio os policiais imaginaram que era o veículo envolvido no acidente, mas depois esta hipótese foi descartada.

No entanto, o motorista de 49 anos foi submetido ao teste de alcoolemia resultando em 0,48mg/l. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.