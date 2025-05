Motorista foge e outro fica ferido após colisão entre carros em Gaspar

Uma colisão envolvendo dois carros mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 25, na rua Pedro Simon, em Gaspar. O motorista de um dos veículos fugiu do local antes da chegada das autoridades.

No local, foi constatado uma vítima, um homem, de 43 anos, condutor do carro, modelo Volkswagen Fox prata com placa padrão Mercosul, sentado no interior do veículo, consciente, desorientado e com os sinais vitais estáveis.

Paciente apresentava dor na região cervical e lombar. Após avaliação, foi retirado do veículo através de procedimentos protocolares e conduzido ao pronto-socorro de Gaspar para receber atendimento médico.

O outro veículo envolvido na colisão se tratava de um Chevrolet Corsa branco com placas padrão Mercosul. O Condutor havia se evadido do local antes da chegada das guarnições.