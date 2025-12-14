Motorista foi encaminhado ao hospital após capotamento em Botuverá

Acidente aconteceu na tarde de sábado, 13

Motorista foi encaminhado ao hospital após capotamento em Botuverá

Acidente aconteceu na tarde de sábado, 13

Comente

Um motorista de 33 anos ficou ferido após capotar o carro na rodovia Germano Barni, em Botuverá, na tarde deste sábado, 13. O acidente aconteceu pouco antes das 17h, próximo à empresa Calwer, no interior do município.

Os bombeiros encontraram o veículo com as quatro rodas para cima, entre a pista e o acostamento. O motorista já estava fora do carro.

Ele não apresentava lesões aparentes, mas relatava dores na região lombar — ele tem histórico de problemas com hérnia de disco.

Ele confirmou que estava de cinto de segurança no momento do acidente. Após ser avaliado, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja. O veículo permaneceu ao local, informação repassada pelos bombeiros à Polícia Militar.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo