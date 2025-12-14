Motorista foi encaminhado ao hospital após capotamento em Botuverá
Acidente aconteceu na tarde de sábado, 13
Um motorista de 33 anos ficou ferido após capotar o carro na rodovia Germano Barni, em Botuverá, na tarde deste sábado, 13. O acidente aconteceu pouco antes das 17h, próximo à empresa Calwer, no interior do município.
Os bombeiros encontraram o veículo com as quatro rodas para cima, entre a pista e o acostamento. O motorista já estava fora do carro.
Ele não apresentava lesões aparentes, mas relatava dores na região lombar — ele tem histórico de problemas com hérnia de disco.
Ele confirmou que estava de cinto de segurança no momento do acidente. Após ser avaliado, ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja. O veículo permaneceu ao local, informação repassada pelos bombeiros à Polícia Militar.
