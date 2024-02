Motorista morre após caminhão cair em ribanceira na BR-280, no Norte catarinense

Um caminhão capotou e caiu em uma ribanceira na madrugada desta quarta-feira, 7, na BR-280, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. O motorista ficou encarcerado e morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h15, no quilômetro 103 da rodovia, na região do bairro Rio Mandioca. O veículo teria saído da pista, capotado e caído na ribanceira. O caminhão seguiu capotando por cerca de 50 metros abaixo do nível da pista.

O motorista era a única pessoa no caminhão. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já estava sem sinais vitais.

Havia fiação elétrica rompida no local. A Celesc foi acionada para desligar a energia local. As equipes de resgate aguardaram cerca de três horas até a chegada da equipe da Celesc para retirar o corpo da vítima, que ficou aos cuidados da Polícia Científica.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil também estiveram no local. A identidade da vítima não foi informada.

