Motorista morre após colidir em barranco e capotar carro na BR-470, no Alto Vale

Um homem morreu após um acidente na BR-470, em Rio do Sul, no bairro Navegantes durante a madrugada deste sábado, 6.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado a 0h36. Quando chegaram no local, os profissionais confirmaram o acidente. O veículo Chevrolet Corsa Sedan saiu da pista, colidiu com um barranco e capotou, onde populares desviraram o veículo.

O motorista do veículo, um homem maior de idade, encontrava-se no interior do veículo. Ele já estava morto, politraumatizado. O carona, também um homem maior de idade, encontrava-se ao lado da via. Segundo informações, ele teria sido ejetado do carro e apresentava escoriações e dores pelo corpo, sendo conduzido ao pronto socorro do Hospital Regional de Rio do Sul.