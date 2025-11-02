Motorista morre após colisão contra poste em Brusque

Sirlene Martendal, de 44 anos, morreu após o carro que dirigia colidir contra um poste na madrugada deste domingo, 2, em Brusque. A informação foi repassada ao jornal por amigos próximos da vítima.

Diferente do que havia sido informado inicialmente pelos bombeiros, o acidente ocorreu no bairro Águas Claras, e não no Santa Luzia. A colisão aconteceu por volta das 5h45 na rua Augusto Klapoth.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, Sirlene estava sozinha em um Fiat Palio e foi encontrada inconsciente dentro do veículo, mas ainda com sinais vitais.

Os bombeiros fizeram a imobilização com colar cervical e maca rígida, realizando a retirada pelo porta-malas para evitar movimentações bruscas na coluna.

Após o resgate, as equipes realizaram a desobstrução das vias aéreas e forneceram oxigenoterapia antes do encaminhamento ao Hospital Azambuja. Apesar dos esforços de socorro e do atendimento médico, Sirlene não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio à ocorrência.