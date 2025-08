Motorista morre após grave acidente entre três veículos na SC-108, em São João Batista

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e outras três feridas na noite deste sábado, 2, na SC-108, em São João Batista. A vítima fatal foi identificada como Ewald Richter, de 30 anos, conhecido como Pupinha. A colisão ocorreu por volta de 19h30, no bairro Colônia Nova Itália, e envolveu três veículos.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro VW Polo trafegava pela rodovia no sentido Major Gercino para São João Batista e primeiro teria atingido um carro GM Celta, com placas de São João Batista, que trafegava à frente do Polo e acabou saindo da pista e colidindo contra um poste.

Em seguida, o mesmo Polo bateu de frente com um Fiat Argo, com placas de Joinville, que vinha no sentido oposto – de São João Batista para Major Gercino. O impacto fez com que o Polo também saísse da pista e atingisse outro poste de energia.

Ewald, que conduzia o Polo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a motorista do Argo, uma mulher de 59 anos, teve ferimentos leves e foi levada ao Hospital de São João Batista. No Argo também estavam duas meninas, de 12 e 7 anos. A mais velha sofreu uma luxação no punho, enquanto a criança mais nova não apresentava lesões aparentes.

O motorista do Celta, de 59 anos, não se feriu. A pista foi liberada após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate, Polícia Civil e Polícia Científica. O veículo do condutor que morreu foi removido ao pátio por não haver responsável no local.

Ewald era proprietário da Car Premium Soluções Automotivas, de São João Batista. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Confira imagens do acidente