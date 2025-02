Motorista morre após perder o controle do carro e cair em ribanceira na SC-108, em Nova Trento

Um motorista de 53 anos faleceu após perder o controle do veículo que conduzia e cair em uma ribanceira, em Nova Trento, na noite de domingo, 23. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 20h30, em um trecho da rodovia SC-108. O passageiro, de 57 anos, sofreu lesões graves e foi encaminhado ao hospital.

Conforme o relatório, a vítima estava dirigindo um Chevrolet Prisma, com placas de Nova Trento, e seguia no sentido Brusque a São João Batista. Em determinado ponto da rodovia, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e despencou em uma ribanceira localizada às margens da estrada.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao hospital de São João Batista.

O levantamento realizado pela guarnição revelou que o local do acidente possui pista simples, sem acostamento, em área rural. A sinalização horizontal e vertical estava visível, porém o trecho não contava com iluminação. A velocidade permitida na via é de 40 km/h, e as condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente.

Após o atendimento, o corpo do condutor foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil também foi acionada.

As medidas adotadas pela guarnição incluíram a sinalização da área, a elaboração do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e o Boletim de Comunicação de Ocorrência Policial (BOCOP).

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque realizará leilão de imóveis ociosos para adquirir terrenos de novos terminais de ônibus

2. Conheça a história do imigrante alemão que jogava escravos dentro de fossos como punição em Brusque

3. Papa Francisco apresenta leve insuficiência renal, diz Vaticano

4. Alexandre de Moraes solta pastor blumenauense preso em operação contra atos de 8 de janeiro

5. Guabiruba entre casas antigas e cachoeiras: rua Lorena exibe seu charme

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: