Motorista morre após saída de pista e choque contra árvore, na Ivo Silveira

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado às 20h21 deste domingo, 25, para atender uma ocorrência de capotamento na rodovia Ivo Silveira, próximo à HJ Tinturaria. No local, os socorristas se depararam com o veículo Astra, de cor prata, placas LNB 5561, de Brusque, batido em uma árvore e o motorista morto.

O automóvel seguia no sentido Gaspar a Brusque quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu na pista contrária e desceu um barranco de aproximadamente três metros, chocando contra uma árvore. As informações iniciais são de que ele estava sozinho e a morte ocorreu no local.

A rodovia não precisou ser interditada, mas o trânsito no local é lento e aguarda a chegada do Instituto Geral de Perícias (IGP) que poderá identificar o motorista. A Polícia Militar está no local preservando e aguardando a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

