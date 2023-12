Motorista morre carbonizado após colisão na BR-470, no Vale do Itajaí

Um homem morreu após uma colisão entre carro e caminhão na BR-470, em Ibirama. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 16, e o motorista morreu carbonizado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários, a colisão aconteceu no km 116.5, no bairro Areado, e envolveu um caminhão e uma Pick-Up. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e acabou sendo carbonizado pelas chamas, morrendo no local.

Quando a guarnição chegou ao local, o veículo já estava coberto de chamas. A vítima não foi identificada e a dinâmica do acidente não foi divulgada.

Trabalharam na ocorrência também o Samu de Ibirama e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

