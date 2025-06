Motorista perde controle de carro e colide em poste no Centro de Guabiruba

Um carro colidiu contra um poste no Centro de Guabiruba, nesta quarta-feira, 18. O acidente ocorreu por volta das 10h50, na rua Antônio Fischer.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, de 37 anos, foi encontrado dentro do veículo, consciente e orientado. Ele relatou aos socorristas que perdeu o controle do carro e acabou colidindo no poste.

Ainda segundo os bombeiros, não houve necessidade de desencarceramento ou qualquer outra intervenção emergencial. Após a remoção da fiação pela equipe da Celesc, a vítima conseguiu sair do veículo por meios próprios.

