Motorista perde controle e atinge guard rail na Antônio Heil, em Itajaí

Na manhã deste sábado, 18, uma motorista de 40 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra um guard rail na rodovia Antônio Heil, no bairro Brilhante, em Itajaí. O acidente foi registrado por volta das 7h17, no km 16,7 da rodovia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo envolvido foi um Chevrolet Onix com placas de Itajaí. A mulher seguia no sentido Itajaí–Brusque quando, ao entrar em uma curva, perdeu o controle do carro, cruzou a pista e atingiu o guard rail.

Apesar do impacto, ela não se feriu. O carro teve danos no capô, para-brisa, lateral esquerda, para-choques dianteiro e traseiro, além da roda e suspensão dianteira esquerda.

O atendimento da ocorrência foi finalizado por volta das 9h35, e a pista permaneceu liberada durante todo o atendimento.