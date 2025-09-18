Motorista que colidiu contra carros no Dom Joaquim, em Brusque, abaixou a cabeça para limpar calça antes de invadir contramão

O motorista de um Volkswagen Gol que colidiu contra dois carros no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 18, abaixou a cabeça para limpar uma sujeira na calça antes de invadir a contramão. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e prestou apoio no local.

O Gol atingiu primeiro um Jac J3 e, em seguida, uma Saveiro. Todos os veículos tiveram danos, mas nenhum dos motoristas se feriu. O condutor do Gol tem 67 anos, o do Jac J3, 52, e o da Saveiro, 36. O carro da JAC Motors possui placas de Blumenau, enquanto os demais são de Brusque.

A colisão aconteceu na rua do Cedro, às 8h38. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

