Motorista que colidiu contra poste no Dom Joaquim relata como foi o acidente em Brusque

O motorista de 22 anos que colidiu e destruiu um poste no bairro Dom Joaquim, em Brusque, conversou com o jornal O Município e relatou como foi o acidente. O caso aconteceu na rua do Cedro, na madrugada desta quarta-feira, 16.

O jovem contou que não se lembra dos momentos que antecederam a batida e recorda apenas de já estar no hospital, acompanhado por uma mulher que ele ainda não sabe quem é. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 0h20, e o jovem recebeu alta do Hospital Azambuja à 1h28.

Ele sofreu apenas um corte no braço direito, sem fraturas. O carro foi removido do local por um guincho e levado para um pátio em outra cidade. O homem explicou que precisou arrombar a porta do veículo para pegar seus pertences.

Ele destacou que há um mal-entendido nas informações divulgadas e negou ter abandonado o carro após o acidente, como foi informado inicialmente pelo Corpo de Bombeiros.

“Eu não me lembro de nada antes do acidente, nem de como saí do carro. Acredito que sozinho eu não saí, era impossível, porque depois precisei arrombar a porta para entrar. Depois do acidente, fui direto ao hospital, não me escondi em casa ou em outro lugar, como muitos estão dizendo”, afirma.

Moradores sem energia

Diversos moradores da rua do Cedro amanheceram sem energia nesta quarta-feira, devido ao acidente.

O carro, um Gol branco, além de destruir um poste, danificou a fiação de pelo menos outros quatro. A colisão ocorreu por volta de 0h25, em frente a um posto de combustíveis.

Por volta das 8h30, equipes da Celesc estão no local trabalhando para restabelecer a energia na região. Todas as casas da via estão sem luz. A previsão da companhia é de que o serviço retornaria em até uma hora. O veículo foi retirado por um guincho particular.

Raul Dalagnolli, de 78 anos, morador da casa em frente onde a colisão aconteceu, contou que estava deitado, dentro de casa, quando o acidente aconteceu. “Mas eu não dei muita bola, não é a primeira vez que danificam um poste. Não dei muita bola”. Ele diz que achou que o estronto era em decorrência de um estouro no transformador.

