Motorista que fugia da PRF pela contramão da rodovia Antônio Heil levaria mais de 200 kg de droga para Criciúma

O motorista que foi preso nesta segunda-feira, 1º, por fugir da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na contramão, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, com a filha de 12 anos e mais 240 quilos de maconha informou para os agentes que levaria a droga para Cricíuma.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fato aconteceu no bairro Itaipava. O motorista desobedeceu a ordem de parada da PRF e iniciou a fuga pela contramão da rodovia, percorrendo cerca de 6 km pelo acostamento e pista principal até ser preso.

Durante a fuga, o motorista causou diversos acidentes e um capotamento até bater em um caminhão dos Correios e depois atingir uma mureta.

Devido às colisões, a criança de 12 anos foi encaminhada à unidade hospitalar com suspeita de fratura do nariz. O fugitivo, com um corte na cabeça, também foi conduzido pelo atendimento de emergência.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 27 fardos de maconha, que somados totalizaram 240 quilos de droga. Durante a abordagem dos policiais, o motorista revelou que entregaria a droga em Criciúma.

