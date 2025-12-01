Motorista realiza manobra proibida e colide com motocicleta na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou apenas danos materiais na manhã desta segunda-feira, 1º, na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em um trecho do bairro Bateias, município de Gaspar.

O acidente ocorreu por volta das 7h10.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o Fiat Argo, conduzido por uma mulher de 56 anos, realizou uma conversão à esquerda em local proibido, sem utilizar o acostamento.

Nesse momento, a Honda/CG 160 Start, conduzida por um jovem de 19 anos que vinha logo atrás, colidiu com a lateral esquerda do carro.

O impacto caracterizou uma colisão lateral longitudinal, no mesmo sentido da pista.

Nenhum dos condutores apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora. Ambos saíram ilesos, e os veículos foram liberados no local após a sinalização adequada da via. O Fiat/Argo foi autuado pelo enquadramento 597-50, referente à conversão indevida na pista.

A ocorrência foi registrada oficialmente em boletim de ocorrência policial. Não havia testemunhas no momento do acidente.

