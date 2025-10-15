Motorista relata como aconteceu queda de carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque
“Como caminhão estava na frente, levantava muita poeira”, diz jovem
William Fernandes, de 18 anos, saiu ileso após o carro que conduzia cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta quarta-feira, 15. O caso aconteceu no bairro Rio Branco.
“Um caminhão estava na minha frente e um carro atrás. Como o caminhão estava na frente, levantava muita poeira. Não lembro como caí no rio. Provavelmente, eu estava muito no canto da pista”, afirma.
O jovem diz que lembra do momento da queda em si, em que desceu o barranco, antes de tocar a água. Ele afirma que não atingiu árvores nas descida.
“Eu consegui sair tranquilamente [quando estava no rio]. Quando vi que atingi a água, consegui subir na parte de cima do carro e ligar para o meu pai”, comenta.
William recusou encaminhamento ao hospital. O veículo segue no rio Itajaí-Mirim. O pai do jovem acompanhou o resgate.
