Motorista relata como aconteceu queda de carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

William Fernandes, de 18 anos, saiu ileso após o carro que conduzia cair no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta quarta-feira, 15. O caso aconteceu no bairro Rio Branco.

“Um caminhão estava na minha frente e um carro atrás. Como o caminhão estava na frente, levantava muita poeira. Não lembro como caí no rio. Provavelmente, eu estava muito no canto da pista”, afirma.

O jovem diz que lembra do momento da queda em si, em que desceu o barranco, antes de tocar a água. Ele afirma que não atingiu árvores nas descida.

“Eu consegui sair tranquilamente [quando estava no rio]. Quando vi que atingi a água, consegui subir na parte de cima do carro e ligar para o meu pai”, comenta.

William recusou encaminhamento ao hospital. O veículo segue no rio Itajaí-Mirim. O pai do jovem acompanhou o resgate.

Leia também:

1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque



Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

