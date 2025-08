Motorista relata queda de carro às margens do rio Itajaí-Mirim, em Botuverá

Amanda Eloiza Bósio Tomio, motorista do carro que caiu às margens do rio Itajaí-Mirim, em Botuverá, relatou ao jornal O Município como foi o acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 5. Ela estava com o filho, de 8 anos, no veículo. Ambos foram levados ao Hospital Azambuja com ferimentos leves.

Segundo Amanda, o acelerador do carro “travou”, o que fez com que o veículo saísse da pista e caísse de frente em uma ribanceira. O carro capotou e parou às margens do rio, por volta das 7h10. Moradores da rua Dionísio Bósio, no Centro, prestaram os primeiros socorros e acionaram os bombeiros.

Ela e o filho sofreram apenas escoriações leves e já receberam alta hospitalar. Amanda informou que o veículo, um Volkswagen Gol, possui seguro e já foi retirado do local por um guincho. “Graças a Deus estamos bem, foi só o susto”, disse.

Queda no rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h10. Quando a equipe chegou ao local, o carro estava capotado às margens do rio Itajaí-Mirim, e Amanda e o filho já estavam fora do veículo.

Ambos apresentavam ferimentos na cabeça, mas estavam conscientes e orientados. A Polícia Militar assumiu a responsabilidade pela área do acidente.

