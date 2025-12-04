Motorista responsável por acidente com morte no Limeira, em Brusque, responderá ao processo preso

O motorista responsável pelo acidente que causou a morte do motociclista Gilson Alves dos Santos, de 48 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Vara das Garantias de Itajaí. Ele responderá ao processo preso.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, 4. O homem havia sido preso em flagrante e continuará detido.

Além de Gilson, a esposa dele, de 44 anos, também ficou ferida no acidente. Ela está internada no Hospital Azambuja.

