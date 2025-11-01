Motorista sem CNH colide contra mureta na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado

O motorista de um Fiat Palio foi levado ao Hospital Azambuja após colidir contra a mureta da rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, em Brusque, na madrugada deste sábado, 1º. O acidente aconteceu por volta das 4h.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência. O homem seguia em direção a Itajaí quando a colisão ocorreu. Ainda não se sabe o motivo da batida.

O motorista, de 31 anos, teve ferimentos leves. Em consulta ao sistema, a PMRv constatou que ele não possui CNH e que o carro, com placas de Curitiba (PR), está registrado em nome de outra pessoa.

Como ele foi levado ao hospital pelos bombeiros, a polícia não colheu o relato nem avaliou seu estado físico e mental.

