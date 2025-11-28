Motorista sem habilitação colide com barranco na rodovia Ivo Silveira

Dois homens, de 39 e 49 anos, foram encaminhados ao hospital após um carro bater em um barranco na tarde desta quinta-feira, 27, na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar. O acidente aconteceu por volta de 17h30, na altura do bairro Barracão.

O motorista, de 49 anos, não possuía habilitação. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro, um Fiat Palio, transitava no sentido Gaspar-Brusque, quando nas proximidades do km 109,400, ocorreu a saída de pista, em direção à direita, chocando-se em um barranco.

O motorista e o passageiro estavam lúcidos e orientados. Eles relataram dores pelo corpo, mas sem lesões aparentes. Os bombeiros e o Samu prestaram apoio às vítimas e as conduziram ao hospital de Gaspar. Já o carro foi removido ao pátio conveniado.