Motorista tenta desviar de carro saindo de vaga e atinge motociclista, em Brusque

Um motociclista teve ferimentos após uma colisão com um carro no trecho urbano da rodovia Antônio Heil, em frente à Havan, na tarde desta quarta-feira, 9. O Samu atua na ocorrência. A vítima foi conduzida ao Hospital Azambuja.

A reportagem de O Município está no local do acidente. O motociclista sofreu um ferimento na perna, e não lesões com mais gravidade. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 16h17.

A colisão aconteceu no perímetro do bairro Centro II. Foram registrados danos na parte da frente do carro.

Dinâmica do acidente

Conforme apurado pela reportagem, o motorista do carro trafegava pela rodovia, quando precisou desviar de um veículo que saía de uma vaga na marcha ré. Ao desviar, atingiu o motociclista.

Colaborou: Otávio Timm

