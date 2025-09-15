Motorista tenta fazer retorno na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, e acaba envolvido em acidente

Dois carros colidiram na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na manhã desta segunda-feira, 15. O acidente ocorreu no bairro Volta Grande, por volta das 7h50, e não deixou feridos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os veículos envolvidos eram um Fiat Stilo, com placas de Gaspar, e um Peugeot Allure, com placas de Brusque. O Stilo era conduzido por uma mulher de 33 anos, enquanto o Allure estava sendo dirigido por um homem de 43.

O motorista seguia pela rodovia no sentido Gaspar quando tentou realizar um contorno para cruzar a via. Ao mesmo tempo, a condutora entrava na rodovia também em direção a Gaspar. Nesse momento, ocorreu a colisão. Ambos os carros sofreram danos.

