Motorista voltava de churrasco e se perdeu em curva antes de colidir contra motocicletas no Limeira, em Brusque

O motorista da Tucson que colidiu em duas motocicletas, causando a morte de Gilson Alves dos Santos, estava voltando de um churrasco na casa da irmã e se perdeu em uma curva no bairro Limeira, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 4h desta quarta-feira, 3.

As informações foram divulgadas pela Polícia Militar. Também consta no relatório que o homem foi encontrado deitado no chão de um supermercado, com lesões graves na cabeça e sangramento.

No momento da abordagem, ele relatou à polícia a dinâmica do acidente. Disse ainda que a pista estava molhada e que, após a colisão, saiu correndo porque o motorista de outro carro atingido passou a persegui-lo.

O homem informou que foi até o supermercado e que acabou agredido com uma barra de ferro pelo motorista. Afirmou aos policiais que não fugiu do local do acidente, apenas da agressão.

O relatório também descreve que o motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levado ao Hospital Azambuja. A Polícia Militar afirma que ele não exalava odor etílico nem apresentava sinais de embriaguez. Dentro da caminhonete, não foram encontradas bebidas alcoólicas ou drogas.

A esposa de Gilson pilotava uma das motos e foi levada ao Hospital Azambuja com fratura exposta. Ela tem 44 anos e segue internada.

Uma testemunha informou que o sogro dela viu o condutor da caminhonete sendo espancado pelo motorista do carro e por um condutor de um veículo preto.

“Diante dos relatos colhidos das testemunhas e demais populares, tem-se que o condutor da Tucson estava fugindo dos condutores dos veículos mencionados”, finaliza o relatório.

