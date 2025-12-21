Motoristas ficam feridos após colisão entre carro e caminhonete na rodovia Antônio Heil

Dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado, 20, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí.

A colisão aconteceu por volta das 16h25, no bairro Brilhante, e envolveu uma caminhonete Ford Pampa e um automóvel Ford Ka. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital em Itajaí.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Ford Ka seguia pela rodovia no sentido Brusque–Itajaí quando a caminhonete saiu de uma rua transversal e invadiu a via preferencial, provocando a colisão transversal.

Com o impacto, os dois condutores se feriram, mas não houve registro de vítimas graves ou fatais.

Quando as equipes chegaram ao local, os veículos e os envolvidos já haviam sido retirados da rodovia. Posteriormente, os automóveis foram localizados em um sítio nas proximidades, onde ficaram sob a responsabilidade do caseiro do local.

Não houve testemunhas do acidente. A pista permaneceu liberada durante o atendimento.

