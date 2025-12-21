Motoristas ficam feridos após colisão entre carro e caminhonete na rodovia Antônio Heil
Acidente ocorreu no bairro Brilhante, em Itajaí
Dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito registrado na tarde de sábado, 20, na rodovia Antônio Heil, em Itajaí.
A colisão aconteceu por volta das 16h25, no bairro Brilhante, e envolveu uma caminhonete Ford Pampa e um automóvel Ford Ka. As vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital em Itajaí.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Ford Ka seguia pela rodovia no sentido Brusque–Itajaí quando a caminhonete saiu de uma rua transversal e invadiu a via preferencial, provocando a colisão transversal.
Com o impacto, os dois condutores se feriram, mas não houve registro de vítimas graves ou fatais.
Quando as equipes chegaram ao local, os veículos e os envolvidos já haviam sido retirados da rodovia. Posteriormente, os automóveis foram localizados em um sítio nas proximidades, onde ficaram sob a responsabilidade do caseiro do local.
Não houve testemunhas do acidente. A pista permaneceu liberada durante o atendimento.
