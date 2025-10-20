Motos com escapamento alterado passam a ser recolhidas sem liberação imediata em Brusque

A Guarda de Trânsito de Brusque apreendeu uma motocicleta com escapamento aberto na última quinta-feira, 16, em Brusque. O caso ocorreu durante a tarde, enquanto agentes faziam uma ronda preventiva.

De acordo com decisão conjunta entre a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), Polícia Militar e Ministério Público, motocicletas flagradas com escapamento adulterado não serão mais liberadas no momento da abordagem. O procedimento padrão agora prevê o recolhimento imediato ao pátio, sem exceções.

No último caso, a motocicleta foi removida ao pátio municipal, onde permanecerá retido até que o proprietário regularize a situação.

Conduzir um veículo com o silenciador do motor defeituoso, deficiente ou inoperante, o popular “escapamento aberto”, configura infração grave segundo o artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e a retenção do veículo para regularização.

Para reaver o veículo, o proprietário deverá substituir o escapamento por um modelo original ou similar com selo do Inmetro. Para isso deve comparecer à sede da Setram (rua Manoel Tavares, 51, Centro I) para solicitar autorização de acesso ao pátio, localizado na rua Ernesto Bianchini, próximo ao nº 92, esquina com a rua Vilton Barbosa, no bairro Rio Branco. O transporte da moto até a oficina e o retorno ao pátio devem ser feitos exclusivamente por guincho. Somente após a vistoria e comprovação da regularização, a liberação será efetuada.

A fiscalização desse tipo de infração é de caráter totalmente educativo: “A intenção não é punir, mas conscientizar”, comentou o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade.

“Muitos não percebem o quanto o barulho do escapamento adulterado incomoda, especialmente à noite”, finalizou o secretário.

