Motos são apreendidas em ação da Guarda de Trânsito no bairro Primeiro de Maio, em Brusque

Na manhã desta quinta-feira, 24, a Guarda de Trânsito de Brusque realizou uma operação para abordar motocicletas na avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, em Brusque. Três veículos foram recolhidos para o pátio.

Durante a abordagem de um destes condutores, foi verificado uma restrição junto à sua CNH, por 24 meses, pela infração do artigo 165- A. “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.

Pela irregularidade, o veículo foi recolhido ao pátio conveniado. As outras duas motocicletas também foram apreendidas por restrições administrativas.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com a CNH suspensa é uma infração gravíssima, sujeita à multa elevada, apreensão e retenção do veículo. A multa pode chegar a R$ 880,41, além da apreensão do veículo e retenção até que um condutor habilitado seja apresentado.

Além das penalidades administrativas, os condutores que desrespeitam a suspensão da CNH podem responder a processo administrativo que pode resultar em cassação da habilitação. Em situações de acidente com danos pessoais graves ou fatais, podem ainda ser responsabilizados criminalmente, conforme previsto no Código Penal.

Leia também:

1. Brusquense celebra aniversário com acampamento na Serra catarinense

2. Ciclista morre em acidente na BR-101 durante madrugada, em Itapema

3. Inscrições de grupos para 19º Stadtplatzfest, em Guabiruba, encerram nesta quarta-feira

4. Adolescente atropelado por moto em Brusque recebe alta do hospital e terá dois meses de recuperação

5. Casal que nasceu no mesmo dia morre em São José horas após comemorar aniversário

Assista agora mesmo!

Olga Gums e Paula Fuckner: quem eram as primeiras parteiras de Guabiruba: