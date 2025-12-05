Vocês achavam que as redes sociais é que iriam acabar com as amizades? Na na ni na não! Vocês se engaram bonito! O que vai acabar com as amizades é o tal do Mounjaro! Todas as pessoas, sem exceção, que estão tomando essa porcaria estão ficando mais chatos que parente metido a rico no amigo invisível da família no Natal. Não comem, não bebem, não falam, ficam mais enjoados que marinheiro de primeira viagem indo de bateira pescar espada na Ilha do Macuco. Eu só torço para que essa bomba não tenha nenhum efeito colateral no futuro, senão teremos um monte de gente chata, magra e cabeçuda andando ao nosso redor, um The Walking Dead de palitos de fósforos zumbis sem fome mal humorados. Ah Lauritx, mas a pessoa emagrece! Sim, emagrece até o cérebro! E tem mais uma coisa que é certa: no futuro só vai ter gordo pobre, porque rico só vai ser gordo se quiser!

Transito de Brusque

O trânsito de Brusque está um caos total! Está ruim em Dom Joaquim, na Azambuja, no Centro I, no Centro II, na Primeiro de Maio, no Guarani, no Rio Branco, no Jardim Maluche, na Santa Rita, na Rua Nova Trento e em vários outros lugares! Será que não dava para tirar um pouco do dinheiro do caixa da prefeitura e contratar um especialista em trânsito lá de São Paulo? Um entendido em trânsito, não um monte de amadores, para vir aqui dar uma analisada em tudo que está acontecendo? Trazer uma pessoa que é especialista em trânsito, não em multas! Uma pessoa que entenda de fluxo de veículos, não de fluxo de multas! Será que com todo esse dinheiro que temos em caixa não podemos nos dar ao “luxo” de encomendar um estudo desses para melhorar a cidade? Ou vamos ficar na mão dos gestores do “vamos testar para ver o que dá e se não der certo a gente muda”?

Uma certeza

Olha, e uma coisa é certa, se contratarem um especialista em trânsito, a primeira coisa que ele vai mandar fazer é inverter a mão no centro da cidade, na Avenida Cônsul Carlos Renaux! Podem anotar aí! É um dos maiores pecados da cidade!

Quando acaba a magia do Natal?

– quando você tem mais presentes para dar do que para receber

– quando seus avós não estão mais aqui

– quando não tem mais crianças pequenas na família

– quando você não pode mais comer e beber o que quiser até se empanturrar

Vai ser força de pouca prática rodando por aí

O Conselho Nacional de Trânsito vai mudar as regras para tirar a CNH no país. Em breve a autoescola deixará de ser obrigatória e a formação teórica passará a ser gratuita e totalmente digital. A partir da implementação dessas novas regras o motorista poderá escolher entre autoescolas ou instrutores autônomos. Olha, eu ainda não consegui distinguir se isso é bom ou é ruim. É bom, talvez no sentido de diminuir o valor gasto para se fazer a CNH, mas pode ser ruim pela quantidade de barbeiros e barbeiras pouca prática que temos rodando por aí. Por isso não sei, ainda não consigo formar uma opinião, principalmente porque hoje em dia, nessa geração, a maioria dos jovens só se interessa em dirigir quando chega na maioridade, ao contrário das gerações anteriores, que com doze, treze anos de idade já sabiam tirar e botar o carro do pai na garagem. Se bem que uma coisa é certa, quando o governo cria uma lei para que a população economize com alguma coisa é porque tem alguém ganhando com isso, podem ter absoluta certeza!

Conselho do He-Man

“A dica “SEJA VOCÊ MESMO” só vale se você for uma pessoa legal. Caso contrário, seja outra pessoa mesmo!”

Ao vivo e a cores

Isso que vou relatar agora, assisti ao vivo num hotel, dia desses.

Na piscina, uma menina argentina, de uns 8 ou 9 anos, chega para outro menino

brasileiro, também dessa mesma idade e pergunta em castelhano:

– Como és tu nombre tchico?

E o guri:

– Meu nome não é Chico, sua otária, é Murilo!

Que loucura, né ô! Criança é complicado, mas na hora eu ri!

Sou prioritário

Vocês já notaram que as filas para pessoas preferenciais, hoje em dia tem mais gente que a fila normal? Parece que todo mundo agora é preferencial! E você sabia que até quem vai levar cachorro no avião é prioritário na fila do voo e você, que faz parte da

população que trabalha para sustentar o país, não é… É, realmente estamos fuzilados!

Ficou bom, mas podia beeeem ser melhor

O Dreamland Museu de Cera de Gramado, na serra gaúcha, inaugurou no fim de semana uma estátua em tamanho real do empresário Luciano Hang. A homenagem faz parte de uma galeria dedicada a personalidades que ajudaram o estado durante as enchentes de 2024. Homenagem muito mais do que merecida, mas só eu que achei que não ficou muito bom o clone do Véio da Havan de cera? Sei lá, essas estátuas quase sempre não ficam muito legais mesmo, mas na hora eu me lembrei foi de um busto que fizeram pro Cristiano Ronaldo e que deu o maior bafafá na época. Esse realmente, ficou horrível!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pro Ismael Torresani, Fabrício Landeira, Rafael Agostinho, Euclides Gomes (Kid) e para minha comadre Valquiria Cim da Silva. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus!

Sabedoria Butecular

“Sempre é bom ser Flamengo, mas às vezes é melhor!” – Pibe Duarte