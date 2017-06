MOV_Fashion Day da Assevim será realizado nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 22, a Uniasselvi/Assevim realiza o MOV_Fashion Day em Brusque. O objetivo é apresentar reflexões sobre a importância do patrimônio histórico na criação de novos produtos de moda. O evento ocorrerá às 19h na Casa de Brusque, sede do museu histórico. Durante o evento serão apresentadas ainda as criações executadas pelos acadêmicos da instituição que valorizam a cultura de Brusque e a identidade do povo.

A programação do evento inclui um momento de diálogo com estudiosos da história local e especialistas em moda como forma de expressão da identidade. Em seguida, haverá um desfile da coleção outono/inverno, com várias roupas e acessórios inspirados na Vila Ida, patrimônio histórico de Brusque, pertencente à família Renaux. Haverá também exposição fotográfica das criações, ‘fashionfilm’ e interação com os designers universitários.